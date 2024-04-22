الفتح المغربي يفوز على جرين تيم الكونغولي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفتح المغربي على نظيره فريق جرين تيم الكونغولي بنتيجة ٣ - ٠، في إطار مباريات تحديد المراكز من ‏٩ إلى ١٢ ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ينظمها الأهلي من ١٢ حتى ٢٤ أبريل الجاري.



أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر فريق الفتح المغربي تماما على مجريات اللعب، ولم يواجه صعوبة في تحقيق الفوز بالمباراة، ونجح في فرض سيطرته على منافسه جرين تيم الكونغولي.

تقدم الفتح المغربي في الشوط الأول بنتيجة ٢٥ - ٢١، وواصل التفوق في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥ - ٢٢، قبل أن ينجح في حسم المباراة والشوط الثالث بنتيجة ٢٥ - ٢٣.