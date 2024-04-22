خطوة جديدة من اتحاد الكرة بخصوص أزمة مستحقات فيتوريا

يسابق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الزمن من أجل إنهاء ملف المستحقات المتأخرة للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وكان فيتوريا قد هدد مسئولو اتحاد الكرة باللجوء إلى الفيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة، خاصة بعد توجيه الشكر له عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا الأخيرة من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية.

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وتواصل مسئولو اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الماضية مع محامي روي فيتوريا للاتفاق على دفع ثلاثة أشهر من راتبه قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان فيتوريا قد طلب الحصول على باقي عقده كاملًا مع منتخب مصر، والذي يستمر حتى 2026، إلا أن مسئولي اتحاد الكرة يتفاوضوا حاليًا معه لحل الأمر وديًا والحصول على الشرط الجزائي فقط، والمقدر بـ600 الف يورو الموجود في عقده.

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد حسموا ملف مستحقات المساعدين لفيتوريا، حيث تم تحويل قيمة الشرط الجزائي الخاص بهم، في انتظار إنهاء أزمة فيتوريا.

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة المصري في إنهاء ملف مستحقات فيتوريا وديًا دون اللجوء للفيفا، حتى لا يتعرض المنتخب المصري لأي عقوبات خلال الفترة القادمة.