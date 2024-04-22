مدرب الزمالك السابق يتولى مهمة تدريب المقاولون العرب

تولى معتمد جمال، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، مهمة تدريب المقاولون العرب، خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

يأتي ذلك وفقًا لما كشف عنه المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، وذلك بعد أن تقدم محمد عودة باستقالته.

ووقعت إدارة نادي المقاولون العرب بشكل رسمي مع معتمد جمال، ليتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

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معتمد جمال كان ضمن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، الذي قاد ذئاب الجبل حتى الدور الأول من الموسم الجاري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة.