"تماسك أبناء الجزائر".. اتحاد العاصمة يعلق على أزمة مباراة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدرت إدارة اتحاد العاصمة برئاسة كمال حسينة، بيانا رسميا بشأن إلغاء مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وجاء بيان اتحاد العاصمة كالتالي: "تتقدم إدارة اتحاد العاصمة ممثلة في رئيسها كمال حسينة، بجزيل الشكر لكل الجزائريين في كامل ربوع الوطن وبالأخص الأسرة الكروية على الوقفة التضامنية مع الفريق، إثر تعرضه لحملة تشويش قبل خوض ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي".

وأضاف: "تعبر الهبة التضامنية التي لقيها اتحاد العاصمة عن مدى تماسك أبناء الجزائر في رسالة قوية مباشرة لكل المشككين".

واختتم اتحاد العاصمة في البيان: كما يعبر رئيس اتحاد العاصمة عن امتنانه أيضا للموقف الرياضي المشرف الذي أظهره مناصرو فريقنا في مدرجات ملعب 5 يوليو 1962، رغم رفض الفريق المنافس الدخول إلى أرضية الميدان لخوض اللقاء، عاشت الجزائر وتحيا لياسما".

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