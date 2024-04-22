لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر أمام ميلان بـ الكالتشيو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان عن تشكيل موقعة ميلان، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر انطلاق موقعة ميلان أمام إنتر في تمام الثامنة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب سان سيرو.

تشكيل إنتر ميلان أمام ميلان

تشكيل إنتر ميلان أمام ميلان

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني؛ دارميان.

الوسط: باريلا، كالهان أوغلو، مخيتاريان.

الهجوم: ديماركو، لاوتارو مارتينيز، تورام.