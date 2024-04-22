إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : محمد بيومي - محمد نصر - محمد دسوقي - حمدي النقاز.

خط الوسط : حاتم سكر - هشام محمد - محمد مخلوف - عبد الرحمن مجدي .

خط الهجوم : أحمد الشيخ - نادر فرج.

ويحل الاتحاد في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي بالمركز الـ15 برصيد 18 نقطة.