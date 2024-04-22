ناشئو فراعنة الجولف يستهلون مشوار البطولة الأفريقية بمواجهة أوغندا وناميبيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب مصر لناشئى الجولف مشواره فى منافسات البطولة الأفريقية للناشئين مرحلة 18 عاما غدا بمواجهة كل من اوغندا وناميبيا والتى تستضيفها جنوب افريقيا.

ويمثل منتخبنا كل محمد ابو العلا ومحمد الديب ومحمد ربيع وعلى الدين سلامة حيث تنطلق منافسات الجولة الاولى من البطولة اعتبارا من صباح الغد وتستمر الفعاليات حتى يوم الجمعه المقبل.

وادى لاعبونا اليوم المران الأخير وذلك تحت إشراف رئيس البعثة ونائب رئيس الاتحاد الافريقى للجولف وعضو مجلس إدارة الاتحاد غسان قبانى.

وعقب انتهاء التدريبات لجميع المنتخبات المشاركة اقيمت مراسم الافتتاح للبطولة داخل الملعب.

يذكر ان منتخبنا يتنافس فى البطولة مع 14 منتخبنا هم أصحاب الارض اولاد جنوب افريقيا والافيال كوت ديفوار والنجوم السوداء غانا ونسور قرطاج تونس وبتسوانا وكينيا وزامبيا وزيمبابوى واوغندا ومالاوى وموريشيوس وناميبيا ورينيون وتنزانيا.