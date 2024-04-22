بولونيا يفوز على روما بثلاثية في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي بولونيا الفوز على نظيره نادى روما بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2023/24.



سجل اللاعب أسامة العزوزي أهداف بولونيا في الدقيقة الرابعة عشرة، وأضاف جوشوا زيركزي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ45.

وقلص الإيراني سردار أزمون الفارق لأصحاب الأرض روما في الدقيقة الـ56، واختتم أليكسيس ساليمايكيرس أهداف الضيوف في الدقيقة الـ65.



ورفع فريق بولونيا رصيده إلى النقطة رقم 62 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتوقف رصيد نادي روما عند النقطة رقم 55 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.