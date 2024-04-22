زد يفوز على مودرن فيوتشر بثنائية في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق فيوتشر بنتيجة هدفين دون رد ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين بملعب ZED ، يأتي هذا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون ببطولة دوري الجمهورية .



أحرز الأهداف لفريق زد كلا من :

احمد ابوغالي هدف .

مروان توفيق هدف .

وحرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، علي توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق بالفوز اليوم والظهور بأداء ومستوي فني متميز .



الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

كابتن محمد محمد عز مدير فنى .

كابتن احمد على مدرب عام .

كابتن بهاء احمد مدرب .

كابتن محمد ابراهيم مدرب حراسة المرمي .

كابتن احمد هندى ادارى الفريق .

كابتن مهند طارق "هوندا" مدرب احمال .

دكتور محمود هوارى اخصائى .

مساعد ملعب شهاب احمد .