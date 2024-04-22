زد يفوز على مودرن فيوتشر بثنائية في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق فيوتشر بنتيجة هدفين دون رد ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين بملعب ZED ، يأتي هذا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون ببطولة دوري الجمهورية .
أحرز الأهداف لفريق زد كلا من :
احمد ابوغالي هدف .
مروان توفيق هدف .
وحرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، علي توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق بالفوز اليوم والظهور بأداء ومستوي فني متميز .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :
كابتن محمد محمد عز مدير فنى .
كابتن احمد على مدرب عام .
كابتن بهاء احمد مدرب .
كابتن محمد ابراهيم مدرب حراسة المرمي .
كابتن احمد هندى ادارى الفريق .
كابتن مهند طارق "هوندا" مدرب احمال .
دكتور محمود هوارى اخصائى .
مساعد ملعب شهاب احمد .