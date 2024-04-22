إنتر ينهي الشوط الأول متفوقًا على ميلان في الدوري الإيطالي

أنهى نادي إنتر، الشوط الأول متفوقًا على غريمه التقليدي ميلان، بهدف نظيف، في المباراة المقامة على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز المدافع تشيربي، الهدف الأول لصالح نادي إنتر، من ضربة رأس عند الدقيقة 17.

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مواجهة الديربي، ستكون فرصة قرية لفريق إنتر، للفوز على غريمه التقليدي نادي ميلان، والتتويج بلقب الدوري الإيطالي الممتاز للمرة رقم عشرين في تاريخه.

ويحتل نادي إنتر، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل ميلان الوصافة برصيد 69 نقطة.

وجاء التشكيل الرسمي لمباراة ميلان والإنتر كالتالي:

تشكيل ميلان: مينيان؛ كالابريا، غابيا، توموري، ثيو هيرنانديز؛ عدلي، ريندرز. موسى، لوفتوس تشيك، بوليسيتش؛ لياو.

وجاء تشكيل إنتر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي- أليساندرو باستوني- بنيامين بافارد.

خط الوسط: ماتيو دارميان- هنريك ميختريان- نيكولو باريلا- هاكن كالهانجولو- فيديركو ديماركو.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ماركوس تورام.