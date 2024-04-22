الغندور يعلق على واقعة الممر الشرفي لـ دريمز بعد التعادل أمام الزمالك

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على واقعة الممر الشرفي لفريق دريمز الغاني، بعد التعادل الذي حققه مع الفارس الأبيض في نصف نهائي الكونفدرالية.

وأكد خالد الغندور، أن فندق إقامة دريمز الغاني، قام بعمل ممر شرفي للفريق بعد التعادل الذي حققه مع الزمالك مساء أمس.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”فندق إقامة فريق دريمز الغاني عملوا ممر شرف للفريق بعد المباراة عشان اتعادلو مع الزمالك على فكرة دول مصريين مش من غانا”.

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وكان الزمالك قد التقى بنظيره دريمز، أمس الأحد، على ستاد القاهرة، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يحل الفارس ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره دريمز، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.

وستقام مباراة الزمالك ضد الفريق الغاني، في عقر دار الأخير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت الصيفي.