إنتر يكرر إحصائية مميزة أمام ميلان في ديربي الغضب بعد 12 عامًا

يقترب نادي إنتر، من الفوز بلقب الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو” للمرة العشرين في تاريخه، خلال المباراة الجارية حاليًا أمام غريمه ميلان.

وتشير المباراة المقامة حاليًا على ملعب “سان سيرو”، تفوق إنتر على ميلان، بنتيجة هدفين دون رد.

وأحرز المدافع تشيربي، الهدف الأول لصالح نادي إنتر، من ضربة رأس عند الدقيقة 17.

وفي بداية الشوط الثاني أضاف الدولي الفرنسي ماركوس تورما، ثاني أهداف إنتر في شباك الغريم التقليدي ميلان.

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وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإنه قبل هدف تشيربي بمساعدة بافارد، الهدف الأخير لمدافع بمساعدة مدافع آخر في ديربي ميلانو سجله مايكون بفضل تمريرة من خافيير زانيتي، في 6 مايو 2012.

ويحتل نادي إنتر، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل ميلان الوصافة برصيد 69 نقطة.

جاء تشكيل إنتر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي- أليساندرو باستوني- بنيامين بافارد.

خط الوسط: ماتيو دارميان- هنريك ميختريان- نيكولو باريلا- هاكن كالهانجولو- فيديركو ديماركو.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ماركوس تورام.