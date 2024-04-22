مدرب العين: لا يوجد أسرار في كرة القدم.. والهلال تم تجهيزه لحصد لقب البطولة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي، على أن فوز فريقه على حساب الهلال السعودي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لم يكن مفاجأة.

ويلاقي فريق العين الإماراتي نظيره الهلال السعودي غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الأمير فيصل بن فهد" بالسعودية، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعلم إننا سنواجه خصماً قوياً، ولكننا جئنا إلى هنا من أجل تحقيق الفوز، وفخور بالوصول إلى هذه المرحلة من البطولة". وأضاف: "لا يوجد أسرار في كرة القدم، كل ما كان علينا فعله في مباراة الذهاب، أن نثق في أنفسنا ونقدم الاحترام الكافي للخصم، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا ولن نغير طريقة اللعب بسبب مشاركة بونو أو ميتروفيتش".

وتابع: "الجميع يرى فوزنا على الهلال مفاجئة، ولكني لم أتفأجأ من هذه النتيجة". واختتم: "الهلال تم تجهيزه ليكون بطلاً لدوري أبطال آسيا، أما العين تم تجهيزه لينافس على اللقب". وكان العين تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بالإمارات.