بطولة أفريقيا للطائرة .. الشرطة الرواندي يفوز على دوالا الكاميروني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الشرطة الرواندي فاز على نظيره فريق دوالا الكاميروني بنتيجة 3 - 0، في إطار مباريات تحديد المراكز من 8 إلى 5 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة أقيمت المباراة على صالة الشهداء، بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الرواندي عرضًا مميزًا خلال اللقاء، وسيطر تمامًا على ‏مجريات اللعب‎.‎

تقدم الشرطة الرواندي في الشوط الأول بنتيجة 27 - 25، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25 - 22، قبل أن ‏يحسم الشوط الثالث والمباراة لصالحه بنتيجة 25 - 21‏‎.‎

ومن جانبه عبر فيريد موسوني، مدرب الشرطة الرواندي، عن سعادته بنتيجة المباراة، مؤكدًا أن عزيمة اللاعبين السبب في حسم ‏الفوز بالمباراة‎.‎

وتابع: كنا نسعى للتواجد في المربع الذهبي، ولكن ضعف التحضيرات لم تساعد الفريق على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية‎.‎

ووجه مدرب الفريق الرواندي الشكر إلى المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والنادي الأهلي على التنظيم الجيد للبطولة