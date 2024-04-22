بطولة أفريقيا للطائرة .. الشرطة الرواندي يفوز على دوالا الكاميروني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الشرطة الرواندي فاز على نظيره فريق دوالا الكاميروني بنتيجة 3 - 0، في إطار مباريات تحديد المراكز من 8 إلى 5 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة أقيمت المباراة على صالة الشهداء، بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الرواندي عرضًا مميزًا خلال اللقاء، وسيطر تمامًا على مجريات اللعب.
تقدم الشرطة الرواندي في الشوط الأول بنتيجة 27 - 25، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25 - 22، قبل أن يحسم الشوط الثالث والمباراة لصالحه بنتيجة 25 - 21.
ومن جانبه عبر فيريد موسوني، مدرب الشرطة الرواندي، عن سعادته بنتيجة المباراة، مؤكدًا أن عزيمة اللاعبين السبب في حسم الفوز بالمباراة.
وتابع: كنا نسعى للتواجد في المربع الذهبي، ولكن ضعف التحضيرات لم تساعد الفريق على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.
ووجه مدرب الفريق الرواندي الشكر إلى المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والنادي الأهلي على التنظيم الجيد للبطولة