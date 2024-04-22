الصيد يواصل الحصول على المراكز الاولى فى بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق السباحة بنادى الصيد حصد المراكز الاولى فى اليوم الثالث من بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة لمراحل 15سنة وحتى العمومى ، والتى تقام بنادى سموحة خلال الفترة من 19 – 25 ابريل ، وقد أسفرت نتائج اليوم الثالث عن الاتى :

1. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )

• السباق : 400م حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

2. السباحة : زينة محمد هيثم حسن ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 100م فراشة

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

3. فريق الانسات : حقق فريق العمومى انسات ( مرحلة العمومى ) وهن :

هميس عصام،جنى محمد،لوجين عبد الله، فرح عمرو

• السباق : 400م تتابع حرة

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

4. السباحة : ملك احمد جمال الشاذلي ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 100م فراشة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

5. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )

• السباق : 100م فراشة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

6. السباحة : ايتن احمد المنزلاوى ( مرحلة 15 سنة )

• السباق : 400م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية.