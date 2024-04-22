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الصيد يواصل الحصول على المراكز الاولى فى بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة

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ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق السباحة بنادى الصيد حصد المراكز الاولى فى اليوم الثالث من بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة لمراحل 15سنة وحتى العمومى ، والتى تقام بنادى سموحة خلال الفترة من 19 – 25 ابريل ، وقد أسفرت نتائج اليوم الثالث عن الاتى :

1. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )
• السباق : 400م حرة
• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

2. السباحة : زينة محمد هيثم حسن ( مرحلة 19 سنة )
• السباق : 100م فراشة
• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

3. فريق الانسات : حقق فريق العمومى انسات ( مرحلة العمومى ) وهن :
هميس عصام،جنى محمد،لوجين عبد الله، فرح عمرو
• السباق : 400م تتابع حرة
• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

4. السباحة : ملك احمد جمال الشاذلي ( مرحلة 16 سنة )
• السباق : 100م فراشة
• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

5. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )
• السباق : 100م فراشة
• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

6. السباحة : ايتن احمد المنزلاوى ( مرحلة 15 سنة )
• السباق : 400م حرة
• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية. 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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