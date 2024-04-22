نتائج رائعة لاصحاب الجياد في بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ١٢ ، ١٤ سنة فردي آنسات ، المقامة بالقاهرة بصالة اتحاد الشرطة بالدراسة مساء اليوم الاحد حققت فرق نادي اصحاب الجياد نتائج رائعة في مختلف المراحل السنية

فقي مرحلة تحت ١٢ سنة فردي انسات حصلت

اللاعبة عائشة احمد محمد علي المستوي الاول والميدالية الذهبية وترتيب عام الاولي علي الروتيشن كما حصلت ⁠اللاعبة جودي خالد احمد يحي حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية وترتيب عام الثالثة علي الروتيشن .

وحصلت ⁠اللاعبة هنا احمد محمد حسن علي المستوي آلأول والميدالية الذهبية و ترتيب عام الرابعة علي الروتيشن وحصلت ⁠اللاعبة لانا محمود محمد ، حصلت علي المستوي الاول والميدالية الذهبية وترتيب عام الخامسة علي الروتيشن وحصلت ⁠اللاعبة مليكة عمرو عبدالفتاح قاسم علي المستوي الاول والميدالية الذهبيةوترتيب عام السادسة علي الروتيشن .

وفي مرحلة تحت ١٤ سنة فردي آنسات حصلت اللاعبة نور احمد محمد عثمان علي المركز الاول والميدالية الذهبية بسكور (١٦,١٥٠) وترتيب عام الاولي علي الروتيشن .

كما حصلت ⁠اللاعبة سلمي محمد احمد سامي علي المركز الأول والميدالية الذهبية بسكور (١٦.٠٠٠ ) وترتيب عام الثالثة علي الروتيشن وحصلت ⁠اللاعبة هيا حازم عبد الفتاح الشماوي علي المركز الاول والميدالية الذهبية بسكور (١٥.٩٥٠) وترتيب عام الرابعة علي الروتيشن

وحصلت ⁠اللاعبة لوجين وليد عبدالقادر عبدالغني علي المركز الاول والميدالية الذهبية بسكور (١٥,٦٥٠)وترتيب عام التاسعة علي الروتيشن وحصلت اللاعبة نور احمد ناجي برغوت علي المركز الاول والميدالية الذهبية بسكور (١٥,٦٠٠) وترتيب عام العاشرة علي الروتيشن وحصلت ⁠اللاعبة زينة احمد عبدالقادر علي المركز الاول والميدالية الذهبية بسكور (١٥,٥٠٠) وحصلت ⁠اللاعبةملك محمد عبدالله مصطفي علي المركز الأول والميدالية الذهبية بسكور (١٥,٥٥٠) وحصلت ⁠اللاعبة جودي اسامة محمد خليلعلي المركز الثاني والميدالية الفضية بسكور (١٥,١٠٠) وحصلت اللاعبة جودي محمد شرف علي المركز الثاني والميدالية الفضية بسكور (١٥,٠٠) وحصلت ⁠اللاعبة ريناد احمد مجدي صقر ، حصلت علي المركز الثاني والميدالية الفضية بسكور (١٥,١٥٠) وحصلت اللاعبة سجدة اسامة سعد محمد علي المركز الثاني والميدالية الفضية بسكور (١٥,٠٠) .وحصلت مريم تامر يسري حجاب علي المركز الثآني والميدالية الفضية بسكور (١٥,١٥٠) .

ويضم الجهاز الفني والاداري كل من : الاء السنهوري (رئيس الجهاز) و هاجر مصطفي ( المدرب العام ) و يوسف خالد احمد ( مدرب )و مصطفي الخراشي ( مدرب ) و ميرنا رسلان ( مدربة ) و ندي جمعة ( مدربة )ورنا مدحت ( مدربة ) و مروان فرغلي ( مشرف النشاط ) .