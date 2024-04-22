حمد إبراهيم: مباراة الاتحاد السكندري متكافئة ونسعى لاستعادة نغمة الانتصارات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على أن فريقه خاض مباراة قوية ضد الاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز.

إقرأ أيضًا..

وتابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المباراة كانت متكافئة والحمد لله على التعادل بهدف لكل فريق، ونحتاج للفوز مباراتين متتاليتين على الأقل من أجل استعادة الثقة للاعبين ولسنا قلقين بشأن مستقبل الفريق".

وأضاف حمد إبراهيم: "أحمد الشيخ وهشام محمد يقدموا مستوى مميز منذ التعاقد معهم في الشتاء ولا يزال لديهم الكثير، وحاولنا تكثيف الهجوم أمام الاتحاد السكندري، عن طريق دخول الشيخ في الهجوم وعبدالرحمن مجدي من أهم العناصر لدينا".