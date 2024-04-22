احصائيات مثيرة في مباراة ميلان ضد الإنتر بالدوري الإيطالي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، في تحقيق الفوز على نظيره ميلان، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وتوج إنتر ميلان، بلقب الدوري الإيطالي، بشكل رسمي بعد أن حصد 86 نقطة، بينما تجمد رصيد ميلان عند 69 نقطة، محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب.

وسجل ثنائية إنتر ميلان فرانشسكو أتشيربي في الدقيقة 18 من صناعة بنيامين بافارد، وماركوس تورام، في الدقيقة 49، فيما أحرز فيكايو توموري هدف ميلان في الدقيقة 80.

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وتم طرد 3 لاعبين في اللقاء، وهم ثنائي ميلان، ثيو هيرنانديز في الدقيقة 90+4، ودافيد كالابريا في الدقيقة 90+7، ونجم الإنتر دينزل دومفريس، في الدقيقة 90+4.

احصائيات مباراة ديربي ميلان ضد إنتر

التسديدات

ميلان 15

إنتر ميلان 11

التسديدات على المرمى

ميلان 6

الإنتر 3

الاستحواذ

ميلان 52%

الإنتر 48%

التمريرات

ميلان 510

الإنتر 478

دقة التمرير

ميلان 87%

الإنتر 85%

الأخطاء

ميلان 19

الإنتر 10

البطاقات الصفراء

ميلان 3

الإنتر 2

البطاقات الحمراء

ميلان 2

الإنتر 1

حالات التسلل

ميلان 1

الإنتر 5

الضربات الركنية

ميلان 5

الإنتر 3