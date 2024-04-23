"أفاعي الإنتر" يلدغون "الجيران" وينتزعون دوري "الطليان"

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : توج إنتر بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 20 في تاريخه بفوزه على جاره اللدود مضيفه ميلان 2 - 1 الإثنين، في ختام منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين.

سجل هدفي إنتر فرانتشيسكو أتشيربي (18) والفرنسي ماركوس تورام (49)، ولميلان الانكليزي فيكايو توموري (80).

ورفع إنتر رصيده في المركز الأول إلى 86 نقطة وابتعد بفارق 17 نقطة عن وصيفه ميلان الذي لم يعد بامكانه اللحاق به قبل 5 مراحل من النهاية.

وادخل سيموني إنزاغي مدرب إنتر تغييرين على تشكيلته، فزج بالغائبين بسبب الايقاف الفرنسي بنجامان بافار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس اساسيين بدلا من الالماني يان بيسيك والتشيلي ألكسيس سانشيس، على غرار ستيفانو بيولي مدرب ميلان الذي وضع الجزائري اسماعيل بن ناصر والفرنسي أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء ودفع بدلا منهما بلاعبي الوسط الفرنسي ياسين عدلي والهولندي تيجاني رايندرز.

وافتتح إنتر التسجيل بعد ركنية من الجهة اليسرى نفذها فيديريكو ديماركو وحولها بافار برأسه إلى القائم الثاني ليتابعها أتشيربي غير المراقب برأسه ايضاً في الشباك (18)، في ثالث اهدافه في الدوري هذا الموسم.

وكاد مارتينيس متدصر ترتيب الهدافين (23 هدفاً) يضيف الثاني إلا أن كرته مرت فوق العارضة (25).

وانتظر ميلان حتى الدقيقة 29 لاقلاق راحة ضيفه بعد هجمة مرتدة وصلت منها الكرة إلى البرتغالي رافايل لياو سددها وتلقفها الحارس السويسري سان سومر.

واصاب تورام القائم الأيسر لمواطنه مايك مانيان حامي عرين ميلان بعد تمريرة من نيكولو باريلا (38)، قبل أن يتألق سومر بعد دقيقتين بصده تسديدة قوية من دافيدي كالابريا.

واضاف تورام الثاني بتسديدة من قدمه اليمنى عند حافة المنطقة (49)، رافعا رصيده إلى 12 هذا الموسم في الدوري.

واعاد المدافع توموري الامل لميلان بتقليصه الفارق برأسية بعدما تألق الحارس سومر بصد رأسية أولى من ماتيو غابيا (80).

وأخطأ سومر في التقاط الكرة بعد تمريرة عرضية لتسقط أمام المرمى، فكاد البديل السويسري نواه أوكافور يقضي على آمال إنتر إلا أن تسديدته بقدمه اليمنى لم تجد الشباك (83).