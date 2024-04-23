مدرب دريمز الغاني: حققنا نتيجة إيجابية أمام الزمالك ونستعد لمواجهة العودة جيدا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادى دريمز الغاني أن التعادل مع الزمالك نتيجة إيجابية بالنسبة لنا.. ولا أعتقد أننا كنا محظوظون فمن ناحية كرة القدم لابد أن يكون لديك خطط مُختلفة وفريقي كان مستعدا بشكل جيد.

وأشار إلى أن:" لعبنا أمام الزمالك أتسم بالفعالية ولعبنا بضغط عالي أحيانا وضغط منخفض أحيانا وكان لدينا حارس مُوفق فاللعب أمام الزمالك صعب جدا.. وكان هدفنا أن نضع الضغط على الزمالك.

و أوضح :"الزمالك فريق كبير ولكن كرة القدم 11 لاعبا ضد 11 لاعبا وأبلغنا اللاعبين بضرورة الاستمتاع" .

وأردف:"لم نطلب من اللاعبين إهدار الوقت، بل اللاعبين تحلوا بالاحترافية اللازمة وإضاعة الوقت لم تكن في حسباننا بل تحقيق نتيجة إيجابية كان ذلك هدفنا" .

وتابع:"سيف الجزيري مهاجم خطير لقد أحرز هدفين في الأهلي والزمالك فريق كبير ونحن نحترمه" .

واختتم حديثه قائلًا :"إقامة مباراة العودة نهارا؟ ستكون في الرابعة عصرا وهذا وقت مناسب بالنسبة لنا وهذا وقت مناسب للجماهير الغانية.. لماذا يلعب الزمالك أمامنا ليلا وليس نهارا؟ لا نتعمد إقامة المباريات في النهار لكن هذا الوقت المناسب لنا والمناسب للجماهير" .