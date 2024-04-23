مدرب دريمز : الزمالك تعمد إضاعة الوقت أمام الأهلي وتعاملنا بذكاء مع هذا الأسلوب

ياسر رشاد - القاهرة - تعجب وينفرد رمون المدرب العام لفريق دريمز الغاني منافس الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم من الانتقادات التي تعرض لها لاعبو فريقه بشأن إهدار الوقت أمام الزمالك في لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة وانتهى بالتعادل السلبي.

وقال مدرب دريمز في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "أنتم متأثرين بما حدث في لقاء الأهلي من إهدار وقت وكان واضحاً للجميع ، لكن لاعبونا لعبوا باحترافية شديدة وتعاملوا بذكاء"

وأضاف: "كنا نرغب فقط في تحقيق نتيجة إيجابية ولم نستهدف أي إضافة للوقت على عكس ما أشيع عقب اللقاء"

وكان دريمز الغاني فرض التعادل السلبي على الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.