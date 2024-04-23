الأهلي يحقق الفوز الثالث على التوالي في مجموعة النيل للسلة .. وسيتي أويلرز بلا فوز

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات اليوم الثالث من مباريات مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة والتي اقيمت أمس الإثنين في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وأقيمت المباراة الأولى بين فريق أهلي بني غازي "ليبيا" الذي تمكن من الفوز على نادي سيتي أويلرز "أوغندا" بنتيجة 79 / 68.

وتحدث إيفان جيرميك المدير الفني لفريق أهلي بني غازي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلًأ "لعبنا شوط أول جيد جدًا ولكن المنافس بدأ أقوى في الشوط الثاني، وفي النهاية استحقينا الفوز".

فيما أبدى كيفن ميرفي لاعب الفريق الليبي سعادته بتحقيق الفوز الثاني في البطولة قائلًا "كان لدينا شوط ثاني بطيء للغاية من جانب الفريق، ولكننا تمكنا من استعادة زمام الأمور وحسم الفوز في النهاية".

أما كريم نسبة المدير الفني لفريق سيتي أويلرز فقد صرح قائلًا "أهلي بني غازي بدأ بشكل جيد وتمكنا من تقليص النتيجة في الشوط الثاني ولكن ما قدمناه لم يكن كافيًا من أجل تحقيق الفوز".

وصرح لاعب الفريق الأوغندي، جيمس أوكيلو قائلًا "كان مستوانا في الشوط الثاني جيد، لو بدأنا المباراة بنفس المستوى لكان من الممكن أن نحقق الفوز".

بينما تمكن الأهلي "مصر" حامل اللقب من تحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب نادي بانجي "إفريقيا الوسطى" بنتيجة 85 / 79، ليتصدر مجموعة النيل بـ 3 انتصارات.