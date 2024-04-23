أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن انضمام محمد صلاح لـ منتخب مصر في أولمبياد باريس

علق اتحاد الكرة، على طلب البرازيلي روجيرو ميكالي، مجرب منتخب مصرالأولمبي، بشأن طلبه ضم قائد المنتخب الأول محمد صلاح أسطورة ليفربول في أولمبياد باريس.

وسيشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، التي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 10 أغسطس.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعد أن حصل على وصافةطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي أقيمت في المغرب نوفمبر العام الماضي 2023.

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وكشف تقارير صحفية أن ميكالي قرر طلبه في ضم محمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة معه في أولمبياد باريس.

وتابع التقرير أن اتحاد الكرة قد رد أخبره أن هذه المسألة في يد محمد صلاح وناديه ليفربول.

وواصل أن في الفترة القادمة سيكون هناك تواصل بين الاتحاد المصري ومحمد صلاح وليفربول من أجل الوصول لقرار نهائي.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا – ووصيف كأس آسيا 2024 تحت 23 عامًا والذي لم يتحدد بعد، وجمهورية الدومنيكان.