قرار جديد من مودريتش بشأن مستقبله مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد، قد حسم مستقبله مع الملكي، في الفترة القادمة.

وينتهي عقد مودريتش في نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وشهد هذا الموسم تواجد لوكا مودريتش على دكة بدلاء ريال مدريد في كثير من المباريات.

وأشارت بعض التقارير في الفترة الآخيرة أن صاحب الـ38 عامًا مطلوبًا للانتقال إلى الدوري السعودي.

وكشفت صحفية “أس” الإسبانية، إن لوكا مودريتش يريد تمديد عقده لمدة موسم واحد آخر.

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وتابعت أن مودريتش يشعر إنه يستطيع أن يساعد ريال مدريد وعنده قدرة على العطاء للفريق.

وواصلت أن لوكا مودريتش مقتنع تمامًا بفكرة الجلوس على الدكة إذا جدد عقده، حيث إنه يرى أن المدرب أنشيلوتي يعتمد عليه في المباريات الهامة كما حدث في الكلاسيكو أمام برشلونة أمس الأحد.

وتمكن فريق ريال مدريد من الفوز على نظيره برشلونة، أمس الأحد، بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.