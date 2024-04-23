الاهلي يحسم موقفه من شراء عقد الزنفلي

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر، موقفه من شراء عقد محمود الزنفلي، الحارس المعار من الداخلية.

وكان الاهلي قد تعاقد مع محمود الزنفلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء، قادمًا من الداخلية، بعد إصابة محمد الشناوي.

وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “البريمو”، إن مارسيل كولر، غير مقتنع بإمكانيات محمود الزنفلي مع الفريق.

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وأوضح:” كولر يرى الحارس ظهر بمستوى فني ضعيف في مباراة إنبي ببطولة الجمهورية أمس الأحد ومني مرماه بأربعة أهداف.

ويستعد الاهلي للمواجهة الحاسمة المرتقبة أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الاهلي نظيره الكونغولي، يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليكون حسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا من القاهرة.