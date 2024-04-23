مفاجأة في خماسي الهلال الأجنبي أمام العين بدوري أبطال آسيا

تشهد قائمة أجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مفاجأة خلال مواجهة العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد العين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وتقام مباراة إياب الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا، في استضافة الهلال السعودي على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا.

وقام جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، بضم ياسين بونو، وروبن نيفيز، وسافيتش، وميشيل ديلجادو، ومالكوم، لقائمة الأجانب خلال مواجهة العين.

وانضم بونو لقائمة الزعيم بدلًا من خاليدو كوليبالي مدافع الهلال الذي تم استبعاده عن المباراة.

جدير بالذكر أن العين الإماراتي كان قد حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على نظيره الهلال السعودي، في لقاء الذهاب.