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"سيصطدم بحامل اللقب".. الأهلي يتأهل لنهائي البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل الأهلي لنهائي البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، عقب الفوز على النصر الليبي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وأنهى الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-19، وفي الشوط الثاني 25-18، ويختتم المباراة بحسم الشوط الثالث 26-24.

ليضرب المارد الأحمر موعدا مع حامل اللقب فريق مولودية بوسالم التونسي في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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