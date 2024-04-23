الهلال السعودي والعين الإماراتي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم السعودية والإماراتية مواجهة من العيار الثقيل والتي تجمع الهلال بنظيره العين، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.



وكانت مواجهة الذهاب بين العين والهلال قد انتهت بفوز الفريق الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي شهدها ملعب هزاع بن زايد.

ويرغب الهلال في تحقيق الفوز بفارق أهداف كثير من أجل تأمين الصعود للمباراة النهائية، بينما يبحث العين عن تحقيق الانتصار للوصول للنهائي.

موعد مباراة الهلال والعين

تنطلق مباراة الهلال أمام العين في تمام الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل منافسات دوري أبطال آسيا في أدواره الاقصائية منذ عدة سنوات.