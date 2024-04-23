تفوق سعودي كبير في القيمة التسويقية قبل موقعة الهلال والعين

ياسر رشاد - القاهرة - الجماهير السعودية والإماراتية على موعد مع قمة مثيرة وحماسية، تجمع الهلال بنظيره العين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.



ويتفوق الهلال السعودي بشكل واضح على نظيره العين في القيمة التسويقية للاعبين قبل المواجهة المنتظرة.

فحسب ما ذكره موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن القيمة التسويقية لفريق الهلال السعودي تعد 242 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية للعين الإماراتي 34 مليون يورو ويتفوق الزعيم السعودي على البنفسجي بنحو 208 ملايين يورو.

وكان الهلال قد واجه العين في 15 لقاء سابق بدوري أبطال آسيا، ليُحقق العين في 7 مرات مقابل 6 انتصارات للهلال، فيما انتهت مباراتين بالتعادل.

موعد مواجهة الهلال والعين والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق موقعة الهلال أمام نظيره العين في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في المواجهة التي يشهدها ملعب المملكة معقل الزعيم.

يبنما تقرر إذاعة مواجهة الهلال أمام العين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وssc السعودية.