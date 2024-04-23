مدرب العين يرفع راية التحدي قبل موقعة الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - رفع الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، راية التحدي قبل مواجهته المنتظرة أمام الهلال، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.



وكان العين قد نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 4/2 على الهلال في مواجهة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وأكد كريسبو أن فريقه العين جاء من أجل التأهل للمباراة النهائية، مشيرًا إلى أنه سيواجه فريقًا مرشحًا للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، لكنه يريد ترك بصمة في لقاء الغد والخروج من اللقاء سعداء.

وشد. على أن سيعمل بقوة من أجل الحصول على بطاقة الصعود للمباراة النهائية، حيث يأمل أن يكون هناك دور كبير لجماهير العين من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتأهل للنهائي.

ومن المقرر انطلاق مباراة الهلال والعين في تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب المملكة.