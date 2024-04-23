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موعد مباراة لاتسيو ويوفنتوس والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يرغب لاتسيو في تحقيق الانتصار على نظيره يوفنتوس، في المباراة التي تُلعب اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا لهذا الموسم. 


وكانت إنتر ميلان قد نجح في تحقيق لقب بالأمس الإثنين، بعدما حقق الفوز على نظيره ميلان بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الكالتشيو.

موعد مباراة لاتسبو ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

تنطلق مواجهة لاتسيو أمام يوفنتوس في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يُتوقع أن تكون مثيرة وحماسية.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ويوفنتوس

تُنقل موقعة لاتسيو أمام يوفنتوس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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