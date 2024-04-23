كريسبو مدرب العين يعلق على موقعة الهلال: “صعبة على الجميع”

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، عن التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.



ويواجه العين نظيره الهلال في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، في المباراة التي يشهدها ملعب المملكة، بعدما نجح الفريق الإماراتي في تحقيق الفوز بنتيجة 4/2.

وعلق كريسبو على مواجهة الهلال، حيث قال: "نبحث بكل قوة عن الحصول على بطاقة الصعود للمباراة النهائية من البطولة الآسيوية، وآمل أن يكون للجماهير العيناوية دور كبير في مباراة الغد".

وتابع: "نحترم الهلال وجماهيره، وفخورون بالتواجد في نصف النهائي، وسنبذل كل ما بوسعنا للتأهل للنهائي".

وأضاف: "سنبذل قصاري جهدنا غداً من أجل إظهار أفضل ما لدينا وجمهور العين قادم بقوة من الإمارات ولدينا بصمة واضحة في البطولة".

وأردف: "فخورون بما وصلنا إليه وما حققناه والنتيجة قبل أي مباراة لا يمكن أن يتنبأ بها أحد وأتمنى أن نوفق في التأهل للنهائي".

وتابع مدرب العين تصريحاته: "بالتأكيد، لا توجد أسرار في كرة القدم، ونبحث عن إظهار ثقتنا في أنفسنا واحترام منافسنا وسنحقق أهدافنا".

وأكمل: "أتمنى حضور جماهيري حاشد ومتعة كرة القدم الحقيقية تكتمل بالحضور الجماهيري الكبير ونتطلع إلى حسم المواجهة والتأهل للنهائي".

وأتم كريسبو تصريحاته: "مواجهة الهلال ستكون قوية على الجميع نريد أن نقدم عمل 100% ونحن سعداء بالوصول لهذه المرحلة وهدفنا النهائي".