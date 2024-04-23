تعرف على مباريات اليوم الأخير لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تختتم اليوم الثلاثاء منافسات البطولة الإفريقية للأندية والتي تقام في ضيافة القلعة الحمراء، حيث يواجه الأهلي فريق مولودية بوسالم التونسي في نهائي البطولة مساء اليوم.
مباراة النهائي:
الأهلي X مولودية بوسالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
مباريات تحديد المركزين 15 16:
جامعة ولڤز الزيمبابوي X انجز الإيفواري (10 صباحا - صالة الشهداء).
مباريات تحديد المركزين 13 و14:
إسبوار الكونغولي X جرين بافالوز الزامبي (12 ظهرا - صالة الشهداء).
مباريات تحديد المركزين 7 و 8:
دوالا الكاميروني X هيئة المواني الكيني (1 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
مباريات تحديد المركزين 11 و12:
العدالة الكيني X جرين تيم الكونغولي (2 ظهرا - صالة الشهداء).
مباريات تحديد المركزين 5 و6:
الشرطة الرواندي X البيليدة الجزائري (3 عصرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
مباريات تحديد المركزين 9و 10:
وداد تلمسان الجزائري X الفتح المغربي (4 عصرا - صالة الشهداء).
مباريات تحديد المركزين 3 و 4:
النصر الليبي X السجون الكيني (5 مساء - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
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