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تعرف على مباريات اليوم الأخير لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - تختتم اليوم الثلاثاء منافسات البطولة الإفريقية للأندية والتي تقام في ضيافة القلعة الحمراء، حيث يواجه الأهلي فريق مولودية بوسالم التونسي في نهائي البطولة مساء اليوم.

 

مباراة النهائي:

الأهلي  X  مولودية بوسالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

 

مباريات تحديد المركزين 15 16:

جامعة ولڤز الزيمبابوي X انجز الإيفواري (10 صباحا - صالة الشهداء).

 

مباريات تحديد المركزين 13 و14:

إسبوار الكونغولي X جرين بافالوز الزامبي (12 ظهرا - صالة الشهداء).

 

مباريات تحديد المركزين 7 و 8:

دوالا الكاميروني X هيئة المواني الكيني (1 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

 

مباريات تحديد المركزين 11 و12: 

العدالة الكيني X جرين تيم الكونغولي (2 ظهرا - صالة الشهداء).

 

مباريات تحديد المركزين 5 و6:

الشرطة الرواندي X البيليدة الجزائري (3 عصرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

 

مباريات تحديد المركزين 9و 10:

وداد تلمسان الجزائري X الفتح المغربي (4 عصرا - صالة الشهداء).

 

مباريات تحديد المركزين 3 و 4:

النصر الليبي X السجون الكيني (5 مساء - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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