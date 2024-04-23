القربي: بوسالم سيقاتل للدفاع عن لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال واصف القربي، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي مولودية بوسالم التونسي، إن الفريق أمامه مهمة صعبة للحفاظ على لقبه حيث يواجه نظيره الأهلي في نهائي البطولة الإفريقية للأندية.

وأوضح القربي أن الأهلي فريق كبير ولديه تاريخ عريق ويملك لاعبين أصحاب خبرات، والجميع يعلم صعوبة المباراة أمام الأهلي وأن فريقه يؤمن أن الرياضة لا تعرف المستحيل.

وأشار لاعب بوسالم إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده الحفاظ على لقبه وتحقيق مفاجأة كبيرة بالتتويج على حساب الأهلي.

وأضاف أن المباراة أمام الأهلي ستكون تاريخية للفريق التونسي، حيث يسعى للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والتأهل لمونديال الأندية.

مواعيد مباريات اليوم الأخير لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات البطولة الإفريقية للأندية والتي تقام في ضيافة النادي، حيث يواجه الأهلي فريق مولودية بوسالم التونسي في نهائي البطولة مساء اليوم.

مباراة النهائي:

الأهلي X مولودية بوسالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

مباريات تحديد المركزين 15 16:

جامعة ولڤز الزيمبابوي X انجز الإيفواري (10 صباحا - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المركزين 13 و14:

إسبوار الكونغولي X جرين بافالوز الزامبي (12 ظهرا - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المركزين 7 و 8:

دوالا الكاميروني X هيئة المواني الكيني (1 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

مباريات تحديد المركزين 11 و12:

العدالة الكيني X جرين تيم الكونغولي (2 ظهرا - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المركزين 5 و6:

الشرطة الرواندي X البيليدة الجزائري (3 عصرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

مباريات تحديد المركزين 9و 10:

وداد تلمسان الجزائري X الفتح المغربي (4 عصرا - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المركزين 3 و 4:

النصر الليبي X السجون الكيني (5 مساء - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

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