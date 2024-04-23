المصري في مواجهة قوية أمام فاركو في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف استاد برج العرب بالاسكندرية، مباراة المصري وفاركو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

المصرى يحتل المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر رصيد 12 نقطة.

وخاض المصري 17 مباراة، فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر، في المقابل فاز فاركو في مباراتين فقط، وتعادل في 6 وتلقى الخسارة في 8 مباريات.

وتنطلق ماراة المصري وفاركو في السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

يذكر أن بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة ويليه زد في المركز الثاني بفارق نقطتين.