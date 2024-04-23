حسين لبيب يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا القرار قبل السفر لغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، مرافقة بعثة الفريق الأبيض، إلى غانا استعدادا لمواجهة دريمز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب الأخير بغانا.

وعلم موقع الخليج 365، أن حسين لبيب اتخذ قرارا مفاجئا بالذهاب مع بعثة الفريق إلى غانا، من أجل دعم جميع اللاعبين في المباراة الصعبة.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة كان اتخذ قرارا بإسناد رئاسة بعثة الفريق في غانا لأحمد سليمان، ولكن نتيجة المباراة جعلت حسين لبيب يقرر مرافقة اللاعبين للشد من أزرهم في اللقاء الهام من أجل العودة ببطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وكان فريق الزمالك تعادل في الذهاب مع نظيره دريمز الغاني سلبيا دون أهداف على استاد القاهرة الدولي، ويحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة، لضمان التأهل بشكل رسمي للمباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.