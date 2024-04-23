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3 منتخبات عربية تتأهل لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

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ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت 3 منتخبات عربية إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وحسمت منتخبات قطر والسعودية والعراق إلى ربع النهائي مع اقتراب انتهاء الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ووتأهل منتخب قطر كأول المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، بينما تأهل منتخب العراق كأول المجموعة الثالثة ومعه كوصيف بنفس عدد النقاط.

وشهدت البطولة وداع 3 منتخبات عربية أخرى هي الأردن والإمارات والكويت.

وتختتم منافسات دور المجموعات بمواجهتين مساء اليوم وذلك عندما يواجه منتخب الكويت نظيره الماليزي وأوزباكستان مع فيتنام.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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