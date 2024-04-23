اتحاد الكرة يحسم بطل دوري الجمهورية 2003 بعد احتفال لاعبي الاهلي وإنبي

علق عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على واقعة احتفال لاعبي الاهلي وإنبي بدور الجمهورية مواليد 2003.

وكان إنبي قد حقق الفوز على الاهلي برباعية مقابل ثلاثة واحتفل لاعبي الفريقين بالتتويج بلقب الدوري مواليد 2003 في واقعة مثيرة.

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وقال حسين في تصريحات تليفزيونية: “خلي الناس تفرح، حتى الآن الاهلي هو بطل الدوري، وفريق إنبي لديه شكوى في واقعة تزوير وفي حالة تم ثبوتها في لاعب المصري سيتم احتساب نقاط مباراة المصري لصالح إنبي وتتويجه بالدوري”.

وأضاف: “نادي إنبي تقدم باحتجاج يوم 16 إبريل يتعلق بواقعة تزوير في أوراق رسمية، وهناك عدة جهات تحقق في الأمر خارج اتحاد الكرة، وفي حالة ثبوتها سيتم احتساب نتيجة مباراة المصري لصالح إنبي”.

واختتم: “هناك إجراءات كثيرة للتحقيق في قضايا التزوير، وإذا تم ثبوت ذلك سيصبح إنبي هو بطل دوري الجمهورية مواليد 2003”.