مفاجآت في أسماء المترشحين لانتخابات اتحاد الكرة.. موقف هاني أبوريدة وجمال علام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجآت في أسماء المترشحين لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمقرر لها بعد دورة الألعاب الأولمبية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “لا يحق لجمال علام الترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة بسبب ترشحه لدورتين متتاليتين، كما أنه لا يحق لحازم إمام الترشح على منصب العضوية، ولكن يمكنه الترشح على منصب النائب أو الرئيس”.

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وأضاف: “خالد الدرندلي وإيهاب الكومي واللواء مشهور وعامر حسين يمكنهما الترشح في الدورة المقبلة لانتخابات اتحاد الكرة، ولا يحق الترشح لدينا الرفاعي أو محمد أبو الوفا”.

وتابع: “مجدي عبد الغني لا يحق له الترشح على منصب العضوية، ولكن يحق له الترشح على منصب الرئيس أو النائب، وأنا حتى الآن موقفي واضح بأني لن أترشح”.

وأكمل: “هاني أبو ريدة يحق له الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، والحديث حاليًا على أنه بدأ يستعد للانتخابات القادمة، والكثير يؤيده بسبب وجوده في الاتحاد الدولي والإفريقي”.

واختتم: “حسن فريد من الأسماء المرشحة للدخول في الانتخابات على مقعد نائب الرئيس، وهناك شباب سيترشحون مثل حسام الزناتي وخالد أبو الوفا”.