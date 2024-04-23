بعد مكالمة عامر حسين.. مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة بخصم نقاط من هذا الفريق بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر مجدي عبد الغني مفاجأة بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن انسحاب نادي تليفونات بني سويف من مباراة الترسانة ضمن لقاءات دوري القسم الثاني.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات عبر برنامجه بقناة "الشمس":" تواصلت مع عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المسابقات وأكد أنه سيتم خصم نقاط من تليفونات بني سويف بعد قرار الانسحاب أمام الترسانة ضمن مباريات القسم الثاني".

وأضاف:" اتحاد الكرة سيصدر قراره اليوم الثلاثاء بشكل رسمي وسر تأخر اتحاد الكرة لهذه المدة جاء بسبب أن قرار خصم الثلاث نقاط يكون بنهاية الموسم بجانب خصم نقاط المباراة وهي ما تنص عليه اللائحة".

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