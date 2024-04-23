"بلاش الوهم وكلنا كنا نجوما".. إبراهيم سعيد يعلق على لقطة لاعبي دريمز مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي إبراهيم سعيد، على لقطة التقاط لاعبي دريمز الغاني صورا تذكارية مع شيكابالا قائد الزمالك، خلال المباراة التي جمعت بين الثنائي في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال سعيد في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "يقولون أنظر إلى الأسطورة، لاعبي دريمز يلتقطون معه الصور، مع العلم معظمهم يدرسون في معهد البحوث الإسلامية، وعلى علم باللاعبين والدوري المصرية، وإذا رأوا أي شخص سيلتقطون الصور معه، بلاش الوهم".

وأَضاف: "الزمالك إذا كان يفكر في مصلحة الفريق، لا يوجد شئ اسمه النجم الأوحد وجميعنا كنا نجوما، لكن كنا نلعب لصالح الفريق، وإذا لعبت لنفسك وللشو نادي الزمالك لا يفكر في البطولات، قضوها أساطير ونجوم وصور وفيديوهات".

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