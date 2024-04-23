نجم العين الإماراتي: الهلال أسهل من النصر وسنتأهل للنهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سلطان الهاشمي نجم فريق العين الإماراتي ثقته في تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم.

ويحل فريق العين الإماراتي ضيفًا على الهلال السعودي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة آرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة غرب القارة.

وقال سلطان الهاشمي في تصريحات تداولتها الصحف السعودية اليوم: " الهلال اسهل من النصر وسنكمل طريقنا ونتأهل للنهائي، ستحقق الفوز على الهلال بنتيجة 2-1 اليوم ونحسم بطاقة التأهل ".

موعد مباراة الهلال والعين اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد العين في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

معلقي مباراة الهلال والعين والقنوات الناقلة :

فهد العتيبي | SSC HD1

مدحت شلبي | SSC HD1

حسن العيدروس | bein AFC

خليل البلوشي | الكأسHD9

عامر عبدالله | أبوظبي آسيا 1