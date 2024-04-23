بقيادة أوجيستي.. الأهلي يختتم تدريباته اليوم لمواجهة سيتي أويلرز

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلي مساء اليوم الثلاثاء تحت قيادة المدرب الإسباني أوجيستي بوش تدريباته إستعدادًا لمواجهة نظيره فريق سيتي أويلرز الأوغندي .

ويواجه الأهلي فريق سيتي أويلرز الأوغندي غدًا الاربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات ، في إطار منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية «BAL4».

ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في الثلاث مباريات الماضية عنمدما أستهل مشواره في البطولة الأفريقية للأندية (BAL)، بالفوز على فريق سيتي أويلرز الأوغندي، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 99-76، خلال المباراة التي جمعتهما على صالة الدكتور حسن مصطفى.

ثم فاز على نظيره أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

ثم حقق الفوز على نظيره بانجي سبور بطل أفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79 .

الجدير بالذكر أنه حقق النادي الأهلي لقب البطولة في نسختها الماضية، وحصد الزمالك لقب النسخة الأولى، وأحرز فريق الاتحاد المنستيري التونسي بطولة البال 2.

وانطلقت منافسات (مجموعة النيل)، والتي تضم النادي الأهلي، بمجمع صالات حسن مصطفى الرياضي، بداية من أمس الجمعة 19 إبريل 2024، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري.

ويتواجد في مجموعة النيل رفقة النادي الاهلي كل من: أهلي بنغازي الليبي، بانجي بطل أفريقيا الوسطى، وسيتي أويلرز الأوغندي.

وتضم قائمة الاهلي في البطولة الأفريقية للأندية كلًا من: مصطفى كيجو – كريم الجيزاوي – مارك ليونز – توني ميتشيل جونيور – باترك جاردنر – برينس آدمز على – سيف هنداوي – محمد أبوالنصر – أحمد مهيب – إيهاب أمين – مروان سرحان – عمرو الجندي – عمر عرابي.

أكد المدرب الإسباني اوجيستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على المستوى الجيد الذي ظهر عليه فريق بانجي الإفريقي أمس.

وقال أوجستي بوش "ان المنافس قد قدم اداء جيدا للغاية واقدم لهم التهاني علي هذا المستوي، الأهلي عانى دفاعيا في الفترات الاخيرة وعلينا العمل على معالجة ذلك".

أما عمر عرابي لاعب الفريق فقد صرح "فريق بانجي قاتل حتي اخر لحظات المباراة، وهذا دليل على أن جميع المبارايات صعبة ولا يوجد لقاء صعب واخر سهل".