خماسي الاهلي خارج مباراة مازيمبي القادمة بفرمان كولر

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي مصير خماسي الفريق الأحمر محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم، وحسين الشحات وإمام عاشور من مباراة مازيمبي القادمة.

ويلتقي الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 الف مشجع، ضمن مباريات الإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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واستقر كولر على خروج الخماسي من مباراة مازيمبي المقبلة، على الرغم من بدءهم في المراحل التأهيلية تمهيدًا للعودة من الإصابة التي لحقت بهم الفترة الأخيرة.

وينوي كولر إراحة خماسي الفريق من مواجهة مازيمبي المقبلة حتى يكونوا جاهزين بنسبة 100% لخوض المباريات، وحتى لا تتكرر إصابة أي لاعب منهم.

وتعادل المارد الأحمر سلبيًا مع نظيره مازيمبي من دون أهداف في مباراة الذهاب لنصف النهائي التي لعبت في الكونغو السبت الماضي.

ويسعى الاهلي للفوز في مباراة الإياب المقرر لها الجمعة القادمة من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا.