خالد الغندور: "الأهلي سبق واستفاد من التزوير.. وهناك لاعب كبير اشتهر باسم شقيقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، على واقعة مباراة الأهلي وإنبي في بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، مشيرا إلى أن الأهلي سبق واستفاد من واقعة مماثلة لها.

وقال الغندور في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الأهلي الطبيعي أنه حصل على الدوري، بسبب فرق الأهداف والمواجهات المباشرة، لكن إنبي قال إنه يوجد لاعب مزور في المصري البورسعيدي وطلب الحصول على نقاط المباراة، وجميع الأندية المصرية كان بها لاعبين مزورين وتم كشفهم، فورا يتم احتساب النتيجة لصالح الفريق الآخر".

وأضاف: "اللاعب المسنن غير المزور، كما أنه لا يفرق بالنسبة لمواليد 2003، يكون مؤثرا تحت 13 عاما، التزوير شئ كارثي، الأهلي نفسه استفاد به، عندما خسر بطولة ولكن كان يوجد لاعبا مزورا في نادي آخر، واشتكى الأحمر واحتسبت المباراة له، أي نادي يضم لاعبا، يجب أن يتم التأكد أنه غير مزور، ويوجد لاعب في مصر اشتهر وكان محبوبا ولكنه اشتهر باسم شقيقه واسمه الحقيقي علي، ولعب في أندية كبيرة وجماهيرية".

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