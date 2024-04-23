أزمة دوري 2003.. خالد الغندور: الأهلي أخذ أكثر من بطولة بالتزوير

الشارقة - اميمة ياسر -

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على أزمة دوري 2003، بعد مُطالبة الأهلي وإنبي بأحقيتهم في الحصول على لقب البطولة.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز فريق إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 ليصل إلى النقطة 62 متساوياً مع المارد الأحمر في نفس عدد النقاط.

وعقب نهاية المباراة، احتفل لاعبو النادي الأهلي بالفوز ببطولة الدوري لمواليد 2003 لتفوقه في فارق الأهداف مع إنبي لـ 8 أهداف لصالح المارد الأحمر، بعد التساوي في النقاط والمواجهات المباشرة بين الفريقين.

فيما يرى فريق إنبي أنه بطل المسابقة بعدما تقدموا باحتجاح لاحتساب نقاط مباراة المصري لصالحهم بسبب تزوير ومشاركة لاعب من مواليد 1997 مع فريق 2003.

وفي تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" مساء الإثنين، قال خالد الغندور: "موضوع التزوير لا يفرق إلا تحت 13 سنة، لكن لاعب مواليد 2003 ماذا سيفرق التزوير، لو لعب في فريق تحت 21 سنة؟ هو فقط لن يكتسب أي خبرات، الفرق يظهر قبل سن البلوغ في القدرات البدنية واكتمال العضل والسرعة والقوة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "قبل ذلك الأهلي أخذ أكثر من بطولة بالتزوير، يعني شك في لاعب وقال إنه مزور وتقدم بشكوى ومنحوه الفوز ببعض المباريات وحصل على بطولات في الناشئين"، بحسب ما نقل موقع "بطولات".

وتابع: "إنبي كثيرًا ما زور لاعبين، والأهلي كان عنده فريق كامل مُسنن، في لاعبين في إنبي كانوا مزورين، وفي الأهلي والزمالك، وفي أندية حصلت على البطولة عن طريق الشك في التزوير، والأهلي نفسه حصل على بطولة بسبب شكوى ضد ناد أخر".

واختتم خالد الغندور تصريحاته: "النادي الأهلي هو بطل دوري 2003 بالأهداف والمواجهات المباشرة، لكن فكرة إن هناك فريق زور لاعبين فهذا سيتم التحقيق فيه".