مدرب الهلال: نؤمن بقدراتها وهدفنا التأهل للنهائي على حساب العين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي ثقته الكبيرة في قدرة الزعيم على قلب النتيجة أمام العين الإماراتي وخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

وقال خيسوس في تصريحات إعلامية اليوم: " نحن نؤمن بقدراتنا، جمهور الهلال فقط نحتاج إلى دعمكم، هدفنا بسيط هو تقدم أفضل مباراة ممكنة من أجل التأهل لنهائي البطولة ".

ويحل فريق العين الإماراتي ضيفًا على الهلال السعودي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة آرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة غرب القارة.

موعد مباراة الهلال والعين والقنوات الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد العين في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

قناة SSC HD1 بصوت المعلق فهد العتيبي

قناة SSC HD1 بصوت المعلق مدحت شلبي

قناة bein AFC بصوت حسن العيدروس

قناة الكأس HD 9 بصوت المعلق خليل البلوشي

قناة أبوظبي آسيا 1 بصوت عامر عبدالله