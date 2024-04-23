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چيهان سعد تحصد جائزة أفضل سباحة ببطولة الكأس

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ياسر رشاد - القاهرة - حصلت “چيهان سعد” لاعبة النادى الإسماعيلي على كأس “أفضل سباحة” ببطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف 2024 والتى أقيمت بإستاد القاهرة – مرحلة 19 سنة بنات.

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عبرت بطلة النادي الإسماعيلي عن بالغ سعادتها بهذا اللقب، مشيرة إلى أن هذا جاء بعد مجهود كبير في التدريبات على مدار الأشهر الماضية.

وواصلت چيهان سعد تصريحاتها بأن لديها طموحات كبيرة من أجل رفع اسم ناديها عاليا في كل المنافسات المحلية والقارية.

وأتمت تصريحاتها بإهداء تلك الجائرة لكل المدربين الذين اشرفوا على تدريباتها ومنحوها الثقة من أجل تحقيق هذا الكأس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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