القيعي: راعية الأهلي الجديدة واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مصر والعالم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن الشراكة بين الأهلي والشركة الراعية الجديدة أمر مهم للجميع ودائما ما يتطلع النادي الأهلي إلى الشراكة مع الكيانات الكبيرة.

وأضاف أن عقد الرعاية مع والشركة الراعية الجديدة والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مصر والعالم في مجال تصنيع إطارات النقل الثقيل مهمة جدا، لافتاً إلى أن النادي يتطلع لشراكة ناجحة تعود بأفضل استفادة للطرفين.

وتابع: عقود الرعاية والشراكة مع الكيانات الناجحة تمثل أهمية كبيرة للنادي الأهلي، في ظل الارتباطات المالية الضخمة، وحجم الإنفاقات خلال الفترة الماضية لتحقيق رغبات الجماهير وأعضائه.

وشدد رئيس شركة الأهلي لكرة القدم على أن النادي يحقق نجاحات مختلفة على كافة الأصعدة، ويعمل جاهدا للحفاظ على الاستمرار في تحقيق البطولات بمشاركة جميع الشركات الراعية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الرهان دائما ما يكون على وعي جمهور الأهلي ومساندته لكل فرق النادي ورعاته، وهو ما يمثل المحرك الأساسي لمنظومة النجاح.

انطلاق مؤتمر رعاية الأهلي

انطلق منذ قليل مؤتمر الإعلان عن توقيع عقد رعاية النادي الأهلي مع الشركة الجديدة للانضمام إلى قائمة رعاة القلعة الحمراء خلال الثلاث السنوات القادمة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومسئولي الشركة وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

وتأتي الشراكة بين الأهلي والشركة الجديدة إلى توفير مزايا عديدة لكلا الطرفين، عبر رؤية مشتركة، وعن طريق قنوات مختلفة، فضلا عن تعزيز الدور المجتمعي بتبني مبادرات عديدة لتعزيز الانتماء بما يسهم في إرساء إرث دائم لنادي القرن.

موعد مباراة الأهلى أمام مازيمبى في دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل السلبي.

ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.

تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع في مباراة مازيمبي لدعم المارد الأحمر في اللقاء المصيري.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا