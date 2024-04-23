رسالة رئيس بعثة يد الزمالك للاعبين قبل مواجهة بطل الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق اليد، على توجيه رسالة للاعبين على هامش المحاضرة الفنية قبل مباراة الأبيار الجزائري، في ثاني مواجهات الدور الرئيسي من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال هشام نصر : "هذا الفريق قدم مباريات جيدة جداً، خاصة أمام الترجي التونسي أمس، وبعد المباراة البعض تحدث عن احتمالية التعادل".

وتابع: "نريد الابتعاد عن الحسابات الخاصة بالنتائج، فمنذ مباراة الترجي، الفريق أرسل رسالة لكل الفرق الأخرى، والأهم أن تكون رسالة مستمرة وليست وقتية".

وأضاف: "البطل لا يتراجع ويستمر في أدائه، ومباراة أمس، رغم الفوز لكننا أهدرنا فرص كثيرة تشبه الانفرادات".

وأتم: "كلما تقترب من النهائيات، النقطة تكون بحساب، وأكبر دليل بطولة السوبر ، يجب أن نستمر في تقديم الرسالة بأننا جئنا إلى هنا لتحقيق النتائج الإيجابية في كل مباراة لحصد اللقب في النهاية".